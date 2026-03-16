Прицельный удар: выяснились детали ликвидации оператора ракет ВСУ Кота

В зоне СВО ликвидировали боевика ВСУ Евгения Кота, которого киевский режим позиционировал как «лучшего оператора» реактивной системы залпового огня HIMARS. О том, как была спланирована и проведена операция по его уничтожению, aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«Киевские власти перепиарили своего героя. Такие пиар-акции подтверждают, что их герой является активным убийцей и террористом. После длительного и внимательного наблюдения за террористом по нему был нанесен прицельный удар, вследствие чего он отправился к Бандере», — объяснил военный эксперт.
Иванников обратил внимание на то, что Кота ликвидировали 14 марта при уничтожении установки HIMARS в Харьковской области.
«HIMARS обслуживают как украинские специалисты, боевики ВСУ, так и специалисты из НАТО, которые не доверяют украинцам столь дорогостоящее вооружение. Уничтожение HIMARS влечет за собой ликвидацию до 15 человек обслуживающего персонала, спецтехники — двух-трех заряжающих машин, которые также находятся поблизости», — добавил он.
Ранее Иванников раскрыл детали проведенной под Харьковом спецоперации по ликвидации сына генерала СБУ Даниила Доценко, старшего лейтенанта ВСУ Никиты Доценко.