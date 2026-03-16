Из Омской области вывезли 2,3 млн тонн нефтепродуктов за два месяца 2026 года

Значительный рост показателей перевозки в вагонах отмечены по зерну: его вывезли из Омской области за два последних зимних месяца 590 тысяч тонн, что почти на 30% больше, чем за январь-февраль прошлого года. Также рост отгрузок — в 1,8 раза — отмечен секторе продовольственных товаров: их вывезено с территории региона 46,7 тысяч тонн. Активно отгружались железнодорожными вагонами за последние месяцы зимы продукты перемола зерна — 15,5 тысяч тонн (+18,4% к показателю прошлого года). Но самыми значительными отгрузками из Омской области отметились нефтепродукты — их вывезено за 59 дней 2,3 миллиона тонн.