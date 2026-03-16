Новосибирцев предупредили о возможной зависимости от сладких напитков

Доцент РУДН Регина Гурина рассказала ТАСС, что регулярное употребление газировки и энергетиков может вызывать лёгкую зависимость. Причиной служат сахар, кислоты, добавки и кофеин, влияющие на мозг подобно аддиктивным веществам и вызывающие тягу к сладкому.
Эксперт подчеркнула, что безопасных норм потребления таких напитков не существует, так как они не являются необходимым продуктом питания. Постоянное употребление газировки может формировать поведенческие реакции, схожие с зависимостью.
Специалисты советуют любителям сладких напитков контролировать их потребление и учитывать возможные риски для здоровья.