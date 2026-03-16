На видео сняли падение кассетного боеприпаса рядом с людьми в Тель-Авиве

Израильские полицейские опубликовали видео с камеры наблюдения, на кадрах которого запечатлено падение кассетного боеприпаса в районе Тель-Авива рядом с людьми. В ведомстве отметили, что обошлось без жертв.
«Недавно в районе Тель-Авива начался ракетный обстрел — во время стрельбы упали кассетные бомбы, причинив ущерб в нескольких местах», — отмечается в сообщении.
На одном из участков, где гражданские не находились в укрытии, рядом с ними упал кассетный боеприпас. Незначительные получили трое мирных жителей.
Падение кассетного боеприпаса рядом с людьми в Израиле сняли на видео. Фото: Видео полиции Израиля.
Ранее сайт KP.RU писал, что здание главного штаба Корпуса сил исламской революции в Тегеране, являющегося крупнейшим в Иране, было полностью разрушено в ходе атаки авиации США и Израиля.
В свою очередь КСИР призвал граждан арабских стран предоставлять информацию о местоположении американских солдат.
Военные Ирана нанесли удар по американскому эсминцу. Корабль зафиксировали в акватории Индийского океана. Иранцы атаковали его ракетами. По данным КСИР, эсминец находился в 650 километрах от побережья Ирана.
В Иране уничтожили последний в мире и самый старейший самолет-заправщик Boeing KC-747. Согласно источнику, самолет Военно-воздушных сил Ирана был уничтожен в результате ударов со стороны Израиля по международному аэропорту Мехрабад в Тегеране.
Вместе с тем, ХАМАС призвал Иран прекратить наносить удары по соседним странам. В движении отметили, что нынешняя военная операция США и Израиля против Ирана нарушает нормы международного права и создает угрозу региональной безопасности.
Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Али Мохаммад Наини заявил, что Иран располагает значительными запасами ракет. По его словам, многие ракеты, которые мы произвели после 12-дневной войны, все еще не использованы. Многие наши ракетные шахты по-прежнему нетронуты.