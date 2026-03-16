На видео сняли падение кассетного боеприпаса рядом с людьми в Тель-Авиве

Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Али Мохаммад Наини заявил, что Иран располагает значительными запасами ракет. По его словам, многие ракеты, которые мы произвели после 12-дневной войны, все еще не использованы. Многие наши ракетные шахты по-прежнему нетронуты.