С начала года в Красноярский край привезли более 709 тысяч куриных яиц

На минувшей неделе специалисты регионального управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 136,4 тысячи инкубационных куриных яиц. Как сообщили в пресс-службе ведомства, продукция поступила из Узбекистана на одну из региональных птицефабрик для дальнейшего выращивания. Яйцо исследовали на сальмонеллез, болезнь Ньюкасла и инфекционный бронхит, а также проведена влажная дезинфекция. Нарушений требований законодательства не выявлено. В Россельхознадзоре отметили, что это уже пятая в текущем году партия куриных яиц, ввезенных из Узбекистана: всего было ввезено 709,2 тысячи штук.