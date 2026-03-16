Токаев встретился с молодежью после референдума: о чем говорил Президент

Встреча прошла в студии «Қазмедиа орталығы». В ней приняли участие активисты и представители молодежных движений, которые помогали организовывать информационную кампанию и общественные мероприятия по всей стране.
Исторический день для страны.
Глава государства отметил, что прошедший референдум стал важным событием в истории Казахстана.
По его словам, дата 15 марта теперь будет иметь особое значение для страны.
«Несомненно, этот день навсегда останется в летописи страны. Отныне 15 марта будет отмечаться как День Конституции — главного документа нашего государства. Я ознакомился с конституциями многих стран и могу с уверенностью сказать, что наш Основной закон стоит в ряду самых прогрессивных», — сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент также поблагодарил молодежь за активную позицию и участие в общественной жизни.
Конституция ориентирована на молодежь.
Отдельно Президент остановился на том, что новая Конституция учитывает интересы молодого поколения.
По его словам, в Основной закон были включены современные направления, которые играют ключевую роль в будущем страны.
Речь идет о таких понятиях, как:
волонтерская деятельность развитие науки инновации искусственный интеллект.
Это, как подчеркнул Токаев, отражает стремление государства развивать новые сферы и поддерживать инициативы молодежи.
Впереди парламентские выборы.
Президент также напомнил о предстоящих политических событиях.
Летом в Казахстане должны пройти выборы в Парламент, и, по словам Главы государства, они должны стать еще одним этапом обновления политической системы.
«Была проведена масштабная агитационная кампания. Впереди у нас много работы. Летом состоятся выборы в Парламент, и мы должны провести их сплоченно, как единая страна. Я считаю, что это должен стать парламент молодежи», — заявил Касым-Жомарт Токаев.
Тысячи мероприятий по всей стране.
Во время встречи выступили представители молодежных организаций и активисты.
Среди них:
председатель организации «Жастар рухы» Акерке Искендирова предприниматель и представитель креативной индустрии Камиль Байрамов активисты Ержан Хамитов и Нурбол Серикбай.
Они рассказали о масштабной работе, проделанной во время подготовки к референдуму.
По словам активистов, в течение месяца было проведено около 5 тысяч различных мероприятий, а участие в них приняли более 1,5 миллиона граждан.
Поддержка реформ.
Молодые активисты также заявили о поддержке реформ и преобразований, реализуемых в стране.
По их словам, участие молодежи в общественной жизни становится все более активным, а подобные инициативы помогают вовлекать новое поколение в развитие государства.