Токаев встретился с молодежью после референдума: о чем говорил Президент

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями молодежных организаций, которые активно участвовали в агитационной кампании в рамках республиканского референдума, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Встреча прошла в студии «Қазмедиа орталығы». В ней приняли участие активисты и представители молодежных движений, которые помогали организовывать информационную кампанию и общественные мероприятия по всей стране.

Исторический день для страны.

Глава государства отметил, что прошедший референдум стал важным событием в истории Казахстана.

По его словам, дата 15 марта теперь будет иметь особое значение для страны.

«Несомненно, этот день навсегда останется в летописи страны. Отныне 15 марта будет отмечаться как День Конституции — главного документа нашего государства. Я ознакомился с конституциями многих стран и могу с уверенностью сказать, что наш Основной закон стоит в ряду самых прогрессивных», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент также поблагодарил молодежь за активную позицию и участие в общественной жизни.

Конституция ориентирована на молодежь.

Отдельно Президент остановился на том, что новая Конституция учитывает интересы молодого поколения.

По его словам, в Основной закон были включены современные направления, которые играют ключевую роль в будущем страны.

Речь идет о таких понятиях, как:

волонтерская деятельность развитие науки инновации искусственный интеллект.

Это, как подчеркнул Токаев, отражает стремление государства развивать новые сферы и поддерживать инициативы молодежи.

Впереди парламентские выборы.

Президент также напомнил о предстоящих политических событиях.

Летом в Казахстане должны пройти выборы в Парламент, и, по словам Главы государства, они должны стать еще одним этапом обновления политической системы.

«Была проведена масштабная агитационная кампания. Впереди у нас много работы. Летом состоятся выборы в Парламент, и мы должны провести их сплоченно, как единая страна. Я считаю, что это должен стать парламент молодежи», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Тысячи мероприятий по всей стране.

Во время встречи выступили представители молодежных организаций и активисты.

Среди них:

председатель организации «Жастар рухы» Акерке Искендирова предприниматель и представитель креативной индустрии Камиль Байрамов активисты Ержан Хамитов и Нурбол Серикбай.

Они рассказали о масштабной работе, проделанной во время подготовки к референдуму.

По словам активистов, в течение месяца было проведено около 5 тысяч различных мероприятий, а участие в них приняли более 1,5 миллиона граждан.

Поддержка реформ.

Молодые активисты также заявили о поддержке реформ и преобразований, реализуемых в стране.

По их словам, участие молодежи в общественной жизни становится все более активным, а подобные инициативы помогают вовлекать новое поколение в развитие государства.