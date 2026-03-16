Крупнейший в мире алюминиевый завод в Бахрейне сокращает производство, причина в иранском конфликте

Бахрейнский завод Aluminium Bahrain (Alba), который входит в число крупнейших в мире производителей алюминия, начал поэтапное сокращение производства. Прекращают работу три производственные линии, в совокупности это порядка 19% общей производственной мощности завода, информирует телеканал Asharq.
Ранее компания объявила форс-мажор по контрактам. Причиной этому послужила ситуация в Ормузском проливе.
Тем временем эскалация конфликта на Ближнем Востоке может вылиться в продовольственный кризис в общемировом масштабе. Речь идёт о нарушении производства популярного удобрения мочевины (карбамида), около трети перевозок которого идёт через Ормузский пролив.
Ранее координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики Александр Воротников указал на то, что война в Иране представляет серьезную угрозу для экологии как Арктики, так и всей планеты.