В Омске продолжают расти цены на топливо

В Омской области с 24 февраля по 13 марта 2026 года выросли цены на автомобильное топливо. Изменения затронули все основные категории горючего.
Бензин марки АИ-92 подорожал на 30 копеек, до 56,94 рубля за литр. АИ-95 прибавил в цене столько же — теперь литр стоит 64,54 рубля. Зимнее дизельное топливо также выросло на 30 копеек, достигнув отметки 76,90 рубля.
Сильнее всего поднялась цена на газ. Литр сжиженного углеводородного топлива за две недели стал дороже на 75 копеек и сейчас составляет 23 рубля. Для водителей, использующих газобаллонное оборудование, это наиболее ощутимое изменение.
