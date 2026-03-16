Джесси Бакли получила «Оскар» за лучшую женскую роль

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Ирландская актриса Джесси Бакли удостоена кинопремии «Оскар» в категории «Лучшая женская роль». Трансляцию церемонии вручения наград вел 15 марта телеканал ABC.
Бакли сыграла Агнес в драме «Хамнет: история, вдохновившая “Гамлета” (Hamnet, 2025) режиссера Хлои Чжао. В номинации за победу боролись также Роуз Бирн с фильмом “Я бы тебя пнула, если бы могла” (If I Had Legs I'd Kick You, 2025), Ренате Реинсве из “Сентиментальной ценности” (Affeksjonsverdi, 2025), Эмма Стоун с лентой “Бугония” (Bugonia, 2025) и Кейт Хадсон с картиной “Мелодия их мечты” (Song Sung Blue, 2025). Награду Бакли вручила лауреатка “Оскара” прошлого года Майки Мэдисон.
Премию за лучшую женскую роль второго плана получила американская актриса Эми Мэдиган. Она сыграла в фильме ужасов «Орудия» (Weapons, 2025).
98-я по счету церемония вручения премии «Оскар» проходила в театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).
Американская академия кинематографических искусств и наук была создана по инициативе основателя кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer Луиса Майера в 1927 году. Изначально организация должна была решать трудовые споры, однако вскоре после ее учреждения появилась идея вручать от лица академии престижные премии в области кино. Первая церемония состоялась 16 мая 1929 года в Лос-Анджелесе в зале отеля Hollywood Roosevelt.