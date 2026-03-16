Джесси Бакли получила «Оскар» за лучшую женскую роль

Бакли сыграла Агнес в драме «Хамнет: история, вдохновившая “Гамлета” (Hamnet, 2025) режиссера Хлои Чжао. В номинации за победу боролись также Роуз Бирн с фильмом “Я бы тебя пнула, если бы могла” (If I Had Legs I'd Kick You, 2025), Ренате Реинсве из “Сентиментальной ценности” (Affeksjonsverdi, 2025), Эмма Стоун с лентой “Бугония” (Bugonia, 2025) и Кейт Хадсон с картиной “Мелодия их мечты” (Song Sung Blue, 2025). Награду Бакли вручила лауреатка “Оскара” прошлого года Майки Мэдисон.