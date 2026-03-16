В Институте Русистики напомнили забытое значение слова «живот»

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Слово «живот» в древнерусском языке означало «жизнь», поэтому выражение «живота не жалеть» связано с готовностью пожертвовать собой, сообщили РИА Новости в Институте Русистики.
«Слово “живот” в современном русском языке воспринимается только как часть тела, потеряв значение “жизнь”, — сказали там.
По данным Института, изменение значения слова «живот» в русском языке можно проследить в литературных и исторических памятниках культуры. Например, в «Поучении Владимира Мономаха» правитель призывает служить родной земле, не жалея «живота своего». Эта формулировка сохраняется в присяге солдат дореволюционной России.
«Сегодня фраза “живота не жалеть” означает пожертвовать жизнью или поступать самоотверженно», — объяснили в Институте.
Там отметили, что смысловые несоответствия одних и тех же слов в разные временные периоды отражены в проекте Института русистики «Бабушкин словарь». Например, слово «равнодушный» полностью потеряло со временем смысл — «единомысленный, человек одной души и сердца с другим» (Псалтирь).