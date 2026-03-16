Американский актёр и продюсер Адам Сэндлер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актёров мира по версии Forbes. По оценке издания, его доход за год составил около 48 млн долларов.
Как отмечает журнал, значительную часть заработка Сэндлер получил благодаря сотрудничеству со стриминговой платформой Netflix. Актёр уже несколько лет работает с сервисом по долгосрочному контракту, участвуя в создании комедийных проектов и выступая продюсером фильмов.
На втором месте списка оказался Том Круз с доходом примерно 46 млн долларов. Существенную часть заработка ему принесли выплаты за участие во франшизе Mission: Impossible. Круз традиционно получает не только актёрский гонорар, но и долю от кассовых сборов картин.
Третью строчку занял Марк Уолберг, заработавший около 44 млн долларов. Его доходы связаны с участием в проектах для стриминговых сервисов и продюсерской деятельностью.
Четвёртое место заняла Скарлетт Йоханссон — примерно 43 млн долларов. Она стала самой высокооплачиваемой актрисой в рейтинге. По данным Forbes, заметную роль в её доходе сыграли крупные студийные проекты, включая новую часть франшизы Jurassic World.
Пятёрку лидеров замкнул Брэд Питт с доходом около 41 млн долларов. Издание отмечает, что значительную часть средств актёр получил благодаря участию в фильме о гонках «Формулы-1», а также продюсерским проектам.
В десятку самых высокооплачиваемых актёров также вошли: Дензел Вашингтон (около 38 млн долларов), Джек Блэк (примерно 28 млн долларов), Джейсон Момоа (около 28 млн долларов), Дэниел Крейг (около 27 млн долларов) и Милли Бобби Браун (примерно 26 млн долларов).
Аналитики Forbes отмечают, что структура доходов актёров за последние годы изменилась. Всё большую роль играют контракты со стриминговыми платформами, которые предусматривают крупные фиксированные выплаты. Кроме того, многие артисты получают дополнительную прибыль благодаря продюсерскому участию в собственных проектах.
При составлении рейтинга Forbes учитывает доходы актёров за год до уплаты налогов и комиссий агентам.
