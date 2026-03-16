На Херсонщине открылся новый арт-объект

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Арт-объект в Херсонской области связал героев Великой Отечественной войны и СВО.
Мурал «Родина-мать зовет!» размещен в Геническе на фасаде областного ЗАГСа. Этот символ памяти виден каждому, кто проходит или проезжает по одной из главных улиц города.
«Сегодня, спустя десятилетия, за русский Херсон сражаются герои СВО. Они продолжают дело своих прадедов, защищая наши исторические корни и отстаивая наше будущее», — отметил зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
