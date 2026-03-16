Названы болезни, которые не лечатся по программе ОМС

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Заболевания, передающиеся половым путем, туберкулез, ВИЧ и СПИД не лечатся по программе обязательного медицинского страхования.

Об этом заявил РИА Новости глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.

По его словам, перечень заболеваний и состояний, по которым оказывается бесплатная медицинская помощь, определяется и ежегодно корректируется в составе программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

Медицинскую помощь при этих заболеваниях пациенты могут получить через платные услуги или ДМС, а в некоторых случаях бесплатно, но такие услуги финансируются не за счет системы ОМС, а в рамках государственной системы здравоохранения из средств федерального и регионального бюджетов.