В Омской области обнаружилось опасное для рыбы явление

Так, в пробах, взятых в Омске в прошлый вторник, 10 марта 2026 года, концентрация кислорода составила: в пробах в 1 км от устья реки — 2,66 мг на литр; в районе Ростовки — 2,24 мг на литр.
Также низкую концентрацию показали пробы от 12 марта, взятые в районе Калачинска. Там концентрация кислорода составила от 2,82 до 2,96 мг на литр.
При этом, по данным регионального УГМС, высоким уровнем «загрязнения» считается снижение концентрации растворенного кислорода в поверхностных водах до значений от 3 до 2 мг/л. Слишком низкий уровень кислорода грозит замором рыбы.
Добавим, нехватку кислорода в Оми в этом году фиксировали уже неоднократно. Кроме того, нехватка кислорода фиксировалась в омских озерах Ик и Тобол-Кушлы и реке Шиш.