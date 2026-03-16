Самолет «Москва-Уфа» вынужден был приземлиться в Челябинске

В Челябинске совершил посадку авиарейс, которого нет в расписании. Boeing-737 поздним вечером 15 марта летел из Москвы в Уфу. Но, пока он был в пути, в столице Башкортостана поднялся сильный туман. В результате воздушному судну пришлось продолжать путь и приземлиться в Челябинске.