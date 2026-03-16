Ричмонд
+17°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет «Москва-Уфа» вынужден был приземлиться в Челябинске

Самолет вынужденно приземлился в Челябинске и много часов не может улететь в Уфу.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске совершил посадку авиарейс, которого нет в расписании. Boeing-737 поздним вечером 15 марта летел из Москвы в Уфу. Но, пока он был в пути, в столице Башкортостана поднялся сильный туман. В результате воздушному судну пришлось продолжать путь и приземлиться в Челябинске.

Вылететь в аэропорт назначения надеялись через час. Но плохая погода сбила все расписание уфимского аэропорта. Там теперь задерживается множество рейсов. В результате отправить самолет из Челябинска в Уфу надеются только в 11:00 16 марта.