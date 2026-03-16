До середины недели в Башкирии ожидается сухая погода

В Башкирии 16−18 марта ожидается преимущественно сухая погода. Местами возможны туман и гололёд, ночью и утром на дорогах — гололедица. Ветер будет слабым, переменных направлений.
В понедельник, 16 марта, ожидаются туман и гололёд. Температура воздуха днём составит +1…+6 °C, в горных районах — до +11 °C.
На следующий день, 17 марта, также прогнозируют туман и гололёд, ночью и утром на дорогах возможна гололедица. Температура воздуха ночью −1…-6 °C, при прояснениях — до −11 °C, днём +1…+6 °C, в горах — до +11 °C.
В среду, 18 марта, местами ожидаются туман и гололёд, ночью и утром на дорогах — гололедица. Температура воздуха ночью −1…-6 °C, при прояснениях — до −11 °C, днём +1…+6 °C, в горных районах — до +11 °C.
