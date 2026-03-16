Соболенко обратилась к Рыбакиной после победы в финале «тысячника»

Белорусская спортсменка поблагодарила свою соперницу из Казахстана: «В первую очередь я хочу поблагодарить Елену за невероятный матч. Надеюсь, мы с тобой еще неоднократно сыграем в решающих матчах», — обратилась Соболенко к Рыбакиной.
Слова благодарности теннисистка выразила и организаторам турнира: «Спасибо всем, кто организовал этот турнир. Это действительно теннисный рай — я всегда рада сюда приезжать. И спасибо богу, что я наконец-то заполучила этот трофей! Спасибо болельщикам за то, что вы в таких невероятно жарких условиях смотрите теннис. Желаю всем здоровья, берегите себя!» — заявила первая ракетка мира.
В конце она поблагодарила свою команду: «Также я хочу поблагодарить свою команду за то, что она помогает мне выигрывать. Спасибо за то, что по ходу матча, несмотря на мои реакции, остаетесь сильными!» — сказала Соболенко.
Напомним, что Арина Соболенко выиграла Indian Wells Open впервые в карьере. Казахстанка Елена Рыбакина проиграла, но по итогам турнира она все равно поднимется в рейтинге WTA, официально став второй ракеткой мира.