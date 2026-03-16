Отраслевая спартакиада по лыжным гонкам завершилась победой предприятий Енисейского речного пароходства

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 11 марта в Лесосибирске прошли соревнования по лыжным гонкам в рамках Енисейской бассейновой спартакиады среди работников предприятий речной отрасли края и учащихся профильных учебных заведений.
На лыжню вышли несколько десятков спортсменов — речников из Красноярска, Лесосибирска, Подтесово, Ермолаево. Гонки прошли в непростую погоду: лыжники не только преодолевали дистанцию, а ещё и боролись с ветром и снегом. В зависимости от возрастной категории, участникам нужно было пробежать от 2 до 5 километров. Принимающая сторона — Лесосибирский порт — позаботилась о том, чтобы в эту не по-весеннему суровую погоду все чувствовали себя максимально комфортно: для спортсменов и болельщиков работала полевая кухня с гречневой кашей, блинами и горячим чаем со сладостями.
В результате азартной, напряженной борьбы первое место заняла команда Лесосибирского порта, «серебряным» призером стала сборная Енисейского речного пароходства, а третью ступень пьедестала почета завоевал Красноярский речной порт. Все три предприятия входят в корпоративную структуру «Норникеля» и играют ключевую роль в речной логистике компании, а также сообща решают стратегически важные для Красноярского края задачи по доставке грузов на север региона.
«Уже много лет мы побеждаем в лыжных соревнованиях, наверное, родная трасса помогает. Но у нас очень сильные соперники, и с каждым годом удерживать лидерство становится все труднее. Поэтому мы постоянно тренируемся, усиленно готовимся к соревнованиям», — рассказал участник сборной Лесосибирского порта Валерий Шуркин.
В Енисейском речном пароходстве и его дочерних обществах, Красноярском речном и Лесосибирском портах, трудятся в общей сложности порядка 3300 человек. Это сплоченный коллектив профессионалов, преданных своему делу, которому по плечу любые вызовы.
«Люди — наша главная ценность, а забота о сотрудниках — важнейший приоритет. Мы уделяем большое внимание развитию корпоративного спорта, наши спортсмены участвуют в городских, региональных, отраслевых и корпоративных чемпионатах, добиваются успехов во многих видах спортивных состязаний. Но самое важное, конечно, не призы, а то, что подготовка команд и их участие в соревнованиях, переживания коллег за спортсменов, их поддержка во время игр помогают коллективу стать еще более дружным и еще более плодотворно трудиться над выполнением всех поставленных задач», — подчеркнул Андрей Вискунов, генеральный директор компании «Норникель — Енисейское речное пароходство».
Всего в программу Енисейской бассейновой спартакиады входят соревнования по 11 видам спорта. Ранее уже состоялся шахматный турнир, в котором все призовые места также заняли работники речных активов «Норникеля»: Красноярский речной порт выиграл «бронзу», Лесосибирский порт — «серебро», а титул чемпиона достался Красноярскому судоремонтному центру, филиалу Енисейского речного пароходства. Впереди у спортсменов состязания по стритболу, волейболу, мини-футболу, плаванию, настольному теннису, пулевой стрельбе, гребле на ялах, легкоатлетическому кроссу и боулингу.
Помимо этого, работники предприятий активно участвуют в корпоративных соревнованиях «Норникеля». Так, буквально на прошлой неделе речники стали участниками состязаний по горным лыжам и сноуборду, которые прошли в Файпарке «Бобровый лог».