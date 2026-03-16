Отраслевая спартакиада по лыжным гонкам завершилась победой предприятий Енисейского речного пароходства

На лыжню вышли несколько десятков спортсменов — речников из Красноярска, Лесосибирска, Подтесово, Ермолаево. Гонки прошли в непростую погоду: лыжники не только преодолевали дистанцию, а ещё и боролись с ветром и снегом. В зависимости от возрастной категории, участникам нужно было пробежать от 2 до 5 километров. Принимающая сторона — Лесосибирский порт — позаботилась о том, чтобы в эту не по-весеннему суровую погоду все чувствовали себя максимально комфортно: для спортсменов и болельщиков работала полевая кухня с гречневой кашей, блинами и горячим чаем со сладостями.