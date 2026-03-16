Физиолог Умрюхин рассказал, почему люди весной чувствуют себя лучше

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Люди весной чувствуют себя лучше по физиологическим причинам, организм начинает «реагировать» на это время года. Об этом сообщил ТАСС физиолог, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Алексей Умрюхин.
«По весне меняются процессы организма, организм “реагирует” на весну. Человек может почувствовать себя лучше не из-за психосоматических причин, а физиологических. Вклад этого времени года можно отметить в самочувствие, гормональные и мозговые процессы. Естественно, затрагивается и психоэмоциональное состояние, происходит, в том числе обострение психических нарушений при наличии таковых», — сказал он.
Умрюхин пояснил, что некоторые заболевания могут обостриться у человека именно весной.