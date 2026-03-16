В Волгограде и области отменили шестичасовую беспилотную опасность

Отметим, беспилотная опасность была объявлена в Волгоградской области 15 марта в 23:27. Режим действовал в регионе без малого шесть часов. По данным мониторинговых Telegram-каналов, украинские дроны фиксировались на севере и юге региона, а также на подлёте к областному центру. При этом воздушное пространство не закрывалось. По данным Росавиации, аэропорт Волгограда функционирует в штатном режиме.