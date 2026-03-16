Диетолог Кованова рассказала, сколько можно пить какоо без вреда

Какао может стать альтернативой кофе на завтрак или сыграть роль десерта на обед. Диетолог, нутрициолог Софья Кованова в беседе с aif.ru отметила, что како положительно влияет на сосуды.
«Какао содержит флаванолы, магний и теобромин, которые положительно влияют на сосудистый тонус», — объяснила эксперт.
Диетолог уточнила, что речь идет о натуральном какао, который варят без сахара. В такой напиток полезно добавить специи. Употреблять его можно ежедневно, но не более одного стакана.
«Растворимый какао с сахаром лучше ограничить одним стаканом в неделю», — сказала она.
Кованова добавила, что если хочется использовать какао в рационе, то его можно использовать в сухом виде как посыпку.
