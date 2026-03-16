Диетолог Кованова рассказала, сколько можно пить какоо без вреда

Какао можно употреблять ежедневно, если не добавлять в него сахар. Об этом рассказала диетолог Софья Кованова.

Источник: Аргументы и факты

Какао может стать альтернативой кофе на завтрак или сыграть роль десерта на обед. Диетолог, нутрициолог Софья Кованова в беседе с aif.ru отметила, что како положительно влияет на сосуды.

«Какао содержит флаванолы, магний и теобромин, которые положительно влияют на сосудистый тонус», — объяснила эксперт.

Диетолог уточнила, что речь идет о натуральном какао, который варят без сахара. В такой напиток полезно добавить специи. Употреблять его можно ежедневно, но не более одного стакана.

«Растворимый какао с сахаром лучше ограничить одним стаканом в неделю», — сказала она.

Кованова добавила, что если хочется использовать какао в рационе, то его можно использовать в сухом виде как посыпку.

Ранее диетолог объяснила, как часто можно употреблять горячий шоколад.