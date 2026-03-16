В Красноярске пройдет вечер памяти Василия Сурикова «Петя, я исчезаю…»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 19 марта в Музее-усадьбе В. И. Сурикова в Красноярске состоится вечер памяти, посвященный 110-летию со дня смерти художника.
Название программы отсылает к словам, которые Василий Суриков произнес перед смертью 6 (19) марта 1916 года в Москве, обращаясь к своему зятю Петру Кончаловскому: «Петя, я исчезаю…».
Для гостей подготовлена программа, посвященная последним годам жизни мастера. Вечер будет сопровождаться музыкой, которую любил Суриков. Также выступят артисты Театра исторической реконструкции «Артефакт».
Сотрудники музея представят предметы из фондовой коллекции, связанные с прощанием с художником, и расскажут о событиях последних лет его жизни.
Для участия необходима предварительная запись по телефону 211−24−78, сообщили в департаменте культуры Красноярска.
