Горнолыжница из Байкальска пронесла флаг России на закрытии Паралимпиады-2026

Горнолыжница из Байкальска Варвара Ворончихина пронесла флаг России на церемонии закрытия XIV Паралимпийских зимних игр в Милане. Об этом сообщили в социальных сетях Паралимпийского комитета России.
— Также вместе с Варварой знаменосцем стал лыжник Иван Голубков, — уточняется в сообщении.
Церемония закрытия прошла 15 марта в керлинговом центре Кортина-д’Ампеццо. Напомним, 23-летняя спортсменка Ворончихина завоевала золото на соревнованиях в дисциплине супергигант. Также она поборолась за бронзу в скоростном спуске.
