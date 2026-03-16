Горнолыжница из Байкальска пронесла флаг России на закрытии Паралимпиады-2026

Церемония закрытия прошла 15 марта в керлинговом центре Кортина-д’Ампеццо.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Горнолыжница из Байкальска Варвара Ворончихина пронесла флаг России на церемонии закрытия XIV Паралимпийских зимних игр в Милане. Об этом сообщили в социальных сетях Паралимпийского комитета России.

— Также вместе с Варварой знаменосцем стал лыжник Иван Голубков, — уточняется в сообщении.

Церемония закрытия прошла 15 марта в керлинговом центре Кортина-д’Ампеццо. Напомним, 23-летняя спортсменка Ворончихина завоевала золото на соревнованиях в дисциплине супергигант. Также она поборолась за бронзу в скоростном спуске.

