Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, кто получил «Оскара» за лучшую мужскую роль

Актер Майкл Бакари Джордан получил американскую кинопремию «Оскар» за лучшую мужскую главную роль в фильме «Грешники».

В номинации «Лучший актер» были представлены: Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»), Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой»), Итан Хоук («Голубая луна») и Вагнер Моура («Секретный агент»).

«Грешники» — это музыкальный хоррор от создателя «Крида» и «Черной пантеры» Райана Куглера. Он побил рекорд по количеству номинаций для одного полнометражного фильма — 16.

Ранее список номинантов «Оскара-2026» и их шансы на победу были названы в материале «Вечерней Москвы».

23 февраля в Лондоне прошла церемония вручения премии BAFTA, которая традиционно предшествует «Оскару». Красную дорожку открыл медвежонок Паддингтон, а ведущим вечера стал актер Алан Камминг. Главная интрига развернулась в номинации «Лучший актер»: Леонардо Ди Каприо и Тимоти Шаламе остались без награды. Победу одержал британец Роберт Арамайо за фильм «Я ругаюсь». Лучшей актрисой признали Джесси Бакли за роль в картине «Хамнет».