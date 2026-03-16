Стало известно, кто получил «Оскара» за лучшую мужскую роль

Актер Майкл Бакари Джордан получил американскую кинопремию «Оскар» за лучшую мужскую главную роль в фильме «Грешники».
В номинации «Лучший актер» были представлены: Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»), Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой»), Итан Хоук («Голубая луна») и Вагнер Моура («Секретный агент»).
«Грешники» — это музыкальный хоррор от создателя «Крида» и «Черной пантеры» Райана Куглера. Он побил рекорд по количеству номинаций для одного полнометражного фильма — 16.
23 февраля в Лондоне прошла церемония вручения премии BAFTA, которая традиционно предшествует «Оскару». Красную дорожку открыл медвежонок Паддингтон, а ведущим вечера стал актер Алан Камминг. Главная интрига развернулась в номинации «Лучший актер»: Леонардо Ди Каприо и Тимоти Шаламе остались без награды. Победу одержал британец Роберт Арамайо за фильм «Я ругаюсь». Лучшей актрисой признали Джесси Бакли за роль в картине «Хамнет».