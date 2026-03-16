Стало известно, кто получил «Оскара» за лучшую мужскую роль

23 февраля в Лондоне прошла церемония вручения премии BAFTA, которая традиционно предшествует «Оскару». Красную дорожку открыл медвежонок Паддингтон, а ведущим вечера стал актер Алан Камминг. Главная интрига развернулась в номинации «Лучший актер»: Леонардо Ди Каприо и Тимоти Шаламе остались без награды. Победу одержал британец Роберт Арамайо за фильм «Я ругаюсь». Лучшей актрисой признали Джесси Бакли за роль в картине «Хамнет».