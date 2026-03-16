Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае полицейские решили выдворить из страны сразу 20 мигрантов (видео)

После полицейского рейда в Енисейском округе 20 мигрантов будут выдворены с территории РФ. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В ходе рейдовых мероприятий на территориях угольного и деревообрабатывающего предприятий правоохранители проверили более 70 иностранных граждан, 24 из них были доставлены в отдел полиции.

В отношении 20 иностранцев было составлено 40 протоколов по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации» и ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». Стражи порядка приняли решение о выдворении данных граждан с территории России.

Еще четверо иностранцев получили по административному протоколу. Основным выявленным нарушением стало осуществление трудовой деятельности без разрешения на работу или патента. Все они заплатят штраф в размере 2 тыс. рублей.

В ходе проверочных мероприятий сотрудниками полиции инициативно было зарегистрировано сообщение об организации незаконной миграции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 322.1 УК РФ «Осуществление незаконной миграции» в отношении руководителя одного из предприятий.

Также была инициирована документарная проверка в отношении работодателей, по итогам которой они будут привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства».

За всех иностранных нарушителей наниматели могут заплатить до 5 млн. административного штрафа.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.