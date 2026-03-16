В Красноярском крае полицейские решили выдворить из страны сразу 20 мигрантов (видео)

После полицейского рейда в Енисейском округе 20 мигрантов будут выдворены с территории РФ. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
В ходе рейдовых мероприятий на территориях угольного и деревообрабатывающего предприятий правоохранители проверили более 70 иностранных граждан, 24 из них были доставлены в отдел полиции.
В отношении 20 иностранцев было составлено 40 протоколов по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации» и ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». Стражи порядка приняли решение о выдворении данных граждан с территории России.
Еще четверо иностранцев получили по административному протоколу. Основным выявленным нарушением стало осуществление трудовой деятельности без разрешения на работу или патента. Все они заплатят штраф в размере 2 тыс. рублей.
В ходе проверочных мероприятий сотрудниками полиции инициативно было зарегистрировано сообщение об организации незаконной миграции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 322.1 УК РФ «Осуществление незаконной миграции» в отношении руководителя одного из предприятий.
Также была инициирована документарная проверка в отношении работодателей, по итогам которой они будут привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства».
За всех иностранных нарушителей наниматели могут заплатить до 5 млн. административного штрафа.
