Село Овсянка готовится отметить 355-летие

История этого места тесно связана с освоением Сибири: по преданию, именно здесь на берегу Енисея более трех с половиной веков назад причалили струги казаков-первопроходцев, основавших один из сибирских форпостов. Овсянку нередко называют «Казачьим берегом» — здесь переплелись традиции казачества, православной культуры и сибирского уклада жизни, позднее отраженного в произведениях писателя Виктора Астафьева.