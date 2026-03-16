Село Овсянка готовится отметить 355-летие

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В 2026 году село Овсянка отметит 355-летие со дня основания.
История этого места тесно связана с освоением Сибири: по преданию, именно здесь на берегу Енисея более трех с половиной веков назад причалили струги казаков-первопроходцев, основавших один из сибирских форпостов. Овсянку нередко называют «Казачьим берегом» — здесь переплелись традиции казачества, православной культуры и сибирского уклада жизни, позднее отраженного в произведениях писателя Виктора Астафьева.
К юбилейной дате администрация округа планирует провести масштабные праздничные мероприятия. В программе — реконструкция высадки казаков, станичный сход, мастеровые ряды, концертная программа и интерактивные площадки для всей семьи.
Для реализации этих планов готовится заявка на получение краевого гранта. В администрации рассчитывают на поддержку жителей региона, которая поможет воплотить праздничную программу и достойно отметить историческую дату.