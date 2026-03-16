Тренер Алексея Бугаева прокомментировал победу спортсмена в Паралимпиаде

«Путь был сложным. Столько лет не выступали на международной арене. Не было флага. Сейчас получилось, удалось всё-таки выехать, стартовать. Алексей очень переживал, хотел, ну и мог по возможностям взять золото в суперкомбинации 10 марта — но допустил техническую ошибку. А вчера, 15 марта, в слаломе выиграл золото и очень доволен, рад. Гора с плеч: очень сильно психологически на него давило то, что он мог ранее победить, но не получалось. Конечно, он устал за всё это время. Алексей чувствовал, что на него рассчитывают, что он может», — рассказал заслуженный тренер России Виталий Имбов.