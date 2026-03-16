Тренер Алексея Бугаева прокомментировал победу спортсмена в Паралимпиаде

Красноярский тренер горнолыжника Алексея Бугаева прокомментировал корреспонденту krsk.aif.ru победу спортсмена в слаломе на Паралимпиаде-2026.
«Путь был сложным. Столько лет не выступали на международной арене. Не было флага. Сейчас получилось, удалось всё-таки выехать, стартовать. Алексей очень переживал, хотел, ну и мог по возможностям взять золото в суперкомбинации 10 марта — но допустил техническую ошибку. А вчера, 15 марта, в слаломе выиграл золото и очень доволен, рад. Гора с плеч: очень сильно психологически на него давило то, что он мог ранее победить, но не получалось. Конечно, он устал за всё это время. Алексей чувствовал, что на него рассчитывают, что он может», — рассказал заслуженный тренер России Виталий Имбов.
Наставник горнолыжника обратил внимание на символичный момент: Бугаев выступил под 24-м номером — номером региона Красноярского края, откуда он родом.
Напомним, на Паралимпиаде-2026, проходившей с 6 по 15 марта в Италии Алексей Бугаев завоевал три медали: две бронзы (в скоростном спуске и гигантском слаломе) и золото (в слаломе).
Россию представляли шесть спортсменов: лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, сноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо, а также спортсмен-проводник лыжницы Анастасии Багинян Сергей Синякин.
Всего по итогам соревнований в копилке нашей сборной 12 медалей: восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые. Этот результат привёл Россию на третье место в медальном зачёте.