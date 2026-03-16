Стало известно, какой фильм получил премию «Оскар»

В американском Лос-Анджелесе прошла церемония вручения кинопремии «Оскар». Лента режиссера Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» была представлена в 14 номинациях и победила в шести из них, в том числе как лучший фильм.
Хоррор-триллер режиссера Райана Куглера «Грешники» стал лидером по числу номинаций с 16 категориями. Он обошел картины «Титаник», «Ла-Ла Ленд» и «Все о Еве». Этот проект соревновался за награду и как лучший фильм. По оценке критиков, его главным конкурентом был боевик «Битва за битвой».
Фильм доминировал на протяжении всего сезона, собрав ключевые награды Гильдий продюсеров и режиссеров, что традиционно считается индикатором оскаровского успеха.
Актер Майкл Бакари Джордан получил американскую кинопремию «Оскар» за лучшую мужскую главную роль в фильме «Грешники».
23 февраля в Лондоне прошла церемония вручения премии BAFTA, которая традиционно предшествует «Оскару». Красную дорожку открыл медвежонок Паддингтон, а ведущим вечера стал актер Алан Камминг. Главная интрига развернулась в номинации «Лучший актер»: Леонардо Ди Каприо и Тимоти Шаламе остались без награды. Победу одержал британец Роберт Арамайо за фильм «Я ругаюсь». Лучшей актрисой признали Джесси Бакли за роль в картине «Хамнет».