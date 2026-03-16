Лютый ответ за Москву, Белгород, Саранск: бункер Зеленского взяли на прицел

Россия подверглась одной из самых массированных атак беспилотников и ракет за последнее время. Системы противовоздушной обороны работали в усиленном режиме сразу в нескольких регионах — от Белгорода до Волгограда и Саранска. В Минобороны РФ сообщили о перехвате 170 украинских БПЛА. На главные вопросы о том, откуда именно прилетели дроны и почему атака была такой мощной, ответили aif.ru эксперты.
«Противник применил реактивные дроны»: эксперт о налете на Волгоград.
Волгоградская область встретила удар одной из первых. Беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом. К счастью, обошлось без жертв — выбиты только окна.
Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в беседе с aif.ru объяснил, что расстояние от линии фронта до Волгограда не очень большое, поэтому противник мог применить реактивные дроны, запустив из из приграничной с россией области Украины.
«Волгоград атаковали беспилотники, которые противник запустил из Харьковской области. Город находится слишком далеко от границы, поэтому противник мог применять реактивные БПЛА», — объяснил эксперт.
Налет на Саранск: почему сход снега изменит тактику ВСУ.
Одновременно с атакой на юг России, дроны долетели и до Саранска. Там оперативные службы всю ночь ликвидировали последствия падения сбитого беспилотника. По словам Максима Кондратьева, маршрут для этих дронов был проложен снова со стороны Харьковской области.
«Дроны для атаки Саранска летели из Харьковской области. Нужно отметить, что все чаще и чаще противник стал применять реактивные беспилотные комплексы. Так как расстояние от Харьковской области до Саранска относительно небольшое, в этом случае ВСУ могли использовать именно реактивные беспилотники», — сказал эксперт aif.ru.
Эксперт предупредил о грядущих изменениях в тактике противника. С приходом весны и исчезновением снежного покрова украинские формирования могут перейти к новой фазе диверсионной войны.
«Важно отметить, что сейчас, когда уже сошел снег, большие тяжелые беспилотники модели типа “Лютый”, которые запускают на Украине, могут лететь, приземляться на территории России, накапливаться, и дальше взлетать», — добавил он.
Ракетный удар по Белгороду: РСЗО спрятали среди многоэтажек Харькова.
Наиболее напряженной ситуация была в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о массированном ракетном обстреле, в результате которого серьезно пострадали объекты энергетической инфраструктуры. В некоторых районах возникли перебои с электричеством, водой и отоплением.
Военный эксперт, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников раскрыл циничную тактику украинских военных. По его словам, позиции для размещения РСЗО выбраны не в чистом поле, а в густонаселенных кварталах.
«Ракеты, которые летели на Белгород, запускались с установок, “спрятанных” в жилых кварталах Харькова. Западные специалисты посчитали, что самым безопасным местом для ракетчиков будут жилые кварталы. Невзирая на угрозу для мирных жителей, ВСУ стали активно использовать жилой сектор, чтобы установить там РСЗО и атаковать Белгород и Белгородскую область», — объяснил военный эксперт.
Охота на «Лютых» и месть за Брянск: как Москва отразила атаку.
Столь яростные удары по городам России имеют свою подоплеку. Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru объяснил, что попытки прорыва дронов к Москве — это реакция Киева на болезненные удары по своей критической инфраструктуре.
«В ответ на атаку по Брянску, когда удар был нанесен по гражданским объектам и погибли мирные жители, ВС РФ нанесли комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, связанным с ВПК, аэродромам. И из мести Украина атаковала дронами Москву. Вчера было сбито более 60 беспилотников, сегодня атака продолжилась. Все дроны были перехвачены и уничтожены. Это заслуга противовоздушной, противоракетной обороны», — объяснил Кнутов.
Несмотря на высокую эффективность ПВО, расслабляться рано. Противник не только не успокаивается, но и наращивает производственные мощности. По словам эксперта, Киев поставил перед собой амбициозные цели.
«Эти атаки продолжатся по одной простой причине: противник планирует наращивать производство дронов. Осенью прошлого года Зеленский заявил о поставленной задаче задействовать для атак до тысячи дронов самолетного типа в день. Главная задача для наших военных не только перехват дронов, но и обнаружение и ликвидация мест сборки и производства беспилотников, уничтожение логистики, которую используют для доставки комплектующих и самих БПЛА», — добавил он.
«Герани» вышли на охоту: ракета подлетела к дому Зеленского.
Россия ответила на атаки по мирным городам ударами высокоточным вооружением по тыловым объектам ВСУ. Минувшая ночь на юго-востоке Украины выдалась тревожной. Взрывы прогремели в Кривом Роге — городе, который имеет не только стратегическое значение как промышленный узел, но и символическое, являясь родиной Владимира Зеленского.
По данным военкоров, основной удар пришелся по объектам железнодорожной инфраструктуры, которые использует ВСУ. Беспилотниками «Герань» были поражены три ключевые железнодорожные станции: Ингулец, Синельниково, а также станция в районе Кривого Рога.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru пояснил, почему эти объекты стали приоритетной целью:
«Поражение железнодорожных станций приведет к сбою логистики ВСУ. По этим путям поставки техники идут к линии боевого соприкосновения. Кривой Рог — один из таких городов. Сейчас на Украине есть проблемы с электричеством, они вынуждены на тепловозы переходить, поэтому и по ним могли нанести удар. Вероятно, там и депо есть, которое также могло стать целью».
Однако Кривой Рог интересен не только как транспортный узел. Это огромный промышленный центр. По мнению Василия Дандыкина, в зоне поражения могут находиться предприятия по производству боеприпасов.
«Кривой Рог — это промышленный город, соответственно, там находятся промышленные предприятия, на которых могут производить, например, боеприпасы. Подобные объекты могут находиться на территории всей Днепропетровской области. Это промышленный регион», — пояснил он.
Помимо производственных мощностей, там базируются военные части, расположены склады с оружием, в том числе поставляемым странами НАТО. Кроме того, не исключено, что в окрестностях Кривого Рога может располагаться один из запасных бункеров, предназначенных для высшего руководства Украины.
Ранее пророссийское подполье сообщало об ударе по полигону в районе города Васильков, с которого запускали БПЛА дальнего действия. По некоторым данным, в момент удара на объекте находились французские дроны и сопровождавшие их иностранные специалисты. Это лишний раз доказывает: расплата за террористические атаки на российские города неизбежна и настигает противника везде, где бы он ни прятался.