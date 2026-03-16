Спасатели осмотрели еще несколько участков «Красноярских Столбов» в поисках пропавшего туриста

На «Красноярских Столбах» в выходные продолжились поиски пропавшего неделю назад туриста.
В краевом учреждении «Спасатель» пояснили, что 15 марта работу проводили по двум направлениям — первая группа обследовала территорию у скал Сторожевой и Бастионы, вторая группа проверяла район скалы Ермак. Всего за день спасатели прошли более 20 км.
«Поиски осложнялись сильным ветром и метелью, которые не только затрудняли передвижение, но и ухудшали видимость», — отметили в пресс-службе.
Несмотря на все приложенные усилия, мужчина пока не найден.
