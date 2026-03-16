Снегоуборочная техника в Красноярске перешла на усиленный режим

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске дорожные службы перешли на усиленный режим работы из-за снегопада и возвращения морозной погоды в середине марта. Такое решение приняли в АО «САТП».
В воскресенье комбинированные дорожные машины проводили прометание и сгребание снега, а также обрабатывали проезжую часть противогололедными материалами. При необходимости цикл работ повторялся.
Пешеходные дорожки очищали с помощью специализированной тротуарной техники.
В предприятии отметили, что охватить все участки одновременно невозможно, однако уборка города продолжается.