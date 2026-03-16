Астроном Киселев назвал самые необычные находки на Марсе

На Марсе зачастую удается сфотографировать необычные предметы. Так, марсоход Curiosity обнаружил в районе кратера Гейла похожий на артиллерийский снаряд объект, который, по мнению астрономов, является камнем необычной формы.
Астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев в беседе с aif.ru рассказал, какие еще необычные предметы удавалось обнаружить на Марсе.
«Среди необычных находок камень, напоминающий потертый средневековый шлем, обнаруженный марсоходом Perseverance. Он имеет остроконечную вершину и бугристую поверхность с вкраплениями, из-за чего похож на древний доспех. Поверхность покрыта мелкими выемками, придающими камню состаренный вид», — сообщил астроном.
Также на Марсе был обнаружен камень в форме кораллов. Его заметил марсоход Curiosity.
«Его форма связана с водными процессами и эрозией, которые происходили миллиарды лет назад. Водные минералы заполняли трещины в породе, а после ее испарения кристаллизовались. Со временем ветры и пылевые бури разрушали поверхность, придавая ей необычные очертания. Несмотря на сходство с кораллами, это не органические останки, а минеральные образования, сформированные при участии древней воды на Марсе», — рассказал эксперт.
Еще один необычный камень был обнаружен в районе кратера Езеро. Он состоит из множества темно-серых сферических структур размером всего в несколько миллиметров.
«Некоторые из них имеют вытянутую форму, а другие обладают угловатыми краями или даже крошечными отверстиями», — добавил Александр Киселев.
Ранее астроном Киселев объяснил падение крупного метеорита в Германии.