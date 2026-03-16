Астроном Киселев назвал самые необычные находки на Марсе

Марсоход Curiosity rover сфотографировал на поверхности Марса необычный блестящий объект, напоминающий гильзу артиллерийского снаряда. Астроном Киселев рассказал, что еще можно встретить на поверхности планеты.

Источник: Аргументы и факты

На Марсе зачастую удается сфотографировать необычные предметы. Так, марсоход Curiosity обнаружил в районе кратера Гейла похожий на артиллерийский снаряд объект, который, по мнению астрономов, является камнем необычной формы.

Астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев в беседе с aif.ru рассказал, какие еще необычные предметы удавалось обнаружить на Марсе.

«Среди необычных находок камень, напоминающий потертый средневековый шлем, обнаруженный марсоходом Perseverance. Он имеет остроконечную вершину и бугристую поверхность с вкраплениями, из-за чего похож на древний доспех. Поверхность покрыта мелкими выемками, придающими камню состаренный вид», — сообщил астроном.

Также на Марсе был обнаружен камень в форме кораллов. Его заметил марсоход Curiosity.

«Его форма связана с водными процессами и эрозией, которые происходили миллиарды лет назад. Водные минералы заполняли трещины в породе, а после ее испарения кристаллизовались. Со временем ветры и пылевые бури разрушали поверхность, придавая ей необычные очертания. Несмотря на сходство с кораллами, это не органические останки, а минеральные образования, сформированные при участии древней воды на Марсе», — рассказал эксперт.

Еще один необычный камень был обнаружен в районе кратера Езеро. Он состоит из множества темно-серых сферических структур размером всего в несколько миллиметров.

«Некоторые из них имеют вытянутую форму, а другие обладают угловатыми краями или даже крошечными отверстиями», — добавил Александр Киселев.

Ранее астроном Киселев объяснил падение крупного метеорита в Германии.