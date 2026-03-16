Автосписания без уведомления признаны незаконными: суд поддержал Роспотребнадзор

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Роспотребнадзор добился судебного решения в защиту пользователей платного онлайн-сервиса графического редактора, где применялась схема автоматического продления подписки без должного информирования клиентов.
Поводом для разбирательства стала жалоба жительницы, оформившей подписку с бесплатным пробным периодом. По ее словам, после завершения тестового доступа сервис без уведомления списал с банковской карты 4 590 рублей за годовую подписку. Женщина обратилась к владельцу сервиса — ООО «Внешнийкод» — с требованием вернуть деньги, однако ответа не получила.
В ходе проверки специалисты управления Роспотребнадзора установили, что сервис не предоставлял пользователям полной и понятной информации о порядке отказа от подписки и прекращения списаний, в том числе через отвязку банковской карты. В процессе рассмотрения обращения деньги заявительнице вернули полностью.
Одновременно ведомство изучило условия пользовательского соглашения и выявило положения, ущемляющие права потребителей. В частности, сервис предоставлял пользователям только 24 часа на оспаривание первого списания после пробного периода, тогда как законодательство предусматривает более длительный срок. Кроме того, компания закрепила за собой право не возвращать деньги за неиспользованную часть подписки при досрочном отказе.
Поскольку договор на оказание цифровой услуги является публичным, такие условия затрагивают интересы неопределенного круга потребителей. В связи с этим Роспотребнадзор обратился в суд.
Хорошевский районный суд Москвы удовлетворил исковые требования в полном объеме. Действия ООО «Внешнийкод» признаны противоправными. Компанию обязали устранить нарушения и в течение десяти дней после вступления решения в силу опубликовать информацию о нем на официальном сайте или в средствах массовой информации, сообщили в ведмостве.