Самолет из Екатеринбурга в Бангкок вернулся в аэропорт

В Екатеринбурге самолет авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший 15 марта 2026 года в Бангкок, вернулся в аэропорт Кольцово. Посадка произошла в 9:10. В связи с произошедшим Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку.
— Свердловской транспортной прокуратурой взято на контроль предоставление пассажирам полагающихся услуг в связи с задержкой выполнения авиарейса. В случае нарушения прав граждане могут обратиться к дежурному прокурору Уральской транспортной прокуратуры, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что возврат воздушного суда в аэропорт произошел по техническим причинам. Конкретных обстоятельств не сообщается. Авиакомпания заменила самолет. По плану он должен был вылететь в 16:00 того же дня. Однако, судя по информации из онлайн-табло, отправка произошла на 19 минут позже — в 16:19.