В Красноярске преобразится сквер «Западный»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Кировском районе в этом году начнется благоустройство сквера «Западный» — одного из значимых общественных пространств района.
Его центр занимает мемориальный комплекс, посвященный героям Великой Отечественной войны. Ежегодно в Дни воинской славы жители приходят сюда возложить цветы к памятнику, а 9 Мая митинг и праздничный концерт собирают более пяти тысяч человек.
Необходимость обновления сквера обсуждалась давно, подчеркивают в городской администрации. В 2025 году за благоустройство территории в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» проголосовали около 120 тысяч жителей Кировского района. В этом году общественное пространство преобразится.
Дизайн-проект обновления учитывает мемориальный характер сквера: памятники сохранят, а военную технику перенесут в отдельную зону, что увеличит пространство для районных мероприятий. Сквер разделят на три функциональные зоны: центральная площадь у мемориала и две аллеи — транзитная к проспекту имени газеты «Красноярский рабочий» и прогулочная к улице Вавилова.
Для отдыха горожан предусмотрена тихая зона с лавочками и креслами, качели под навесами, а также новые зеленые насаждения: рябина, яблоня, береза, сирень и черемуха. Тротуары выложат брусчаткой, а прогулочные дорожки — набивным гранитным отсевом. Для маломобильных жителей создадут безбарьерное пространство с тактильной плиткой. Сквер оснастят современным освещением, системой видеонаблюдения и навигацией для посетителей.
Работы планируют начать во втором квартале 2026 года.
Всего в Красноярске в 2026 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» благоустроят семь общественных пространств.