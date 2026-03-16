Управление Россельхознадзора провело масштабную инспекцию полей в Красноярском крае

С начала 2026 года специалисты управления Россельхознадзора по Красноярскому краю обследовали более 41 тысячи гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Основная задача проверок — выявление потенциальных очагов возгорания, особенно вблизи жилых зон, садоводческих обществ и лесов. Контрольные мероприятия выявили, что около 16 тысяч гектаров покрыты сухостоем, сохранившимся с прошлого года. Информация о наиболее опасных участках общей площадью порядка 7,2 тыс. га передана в МЧС России для оперативного реагирования. Управлением вынесено 337 предостережений собственникам неиспользуемых участков о нарушении земельного законодательства, что снизит риски будущих возгораний. В ведомстве добавили, в 2025 году зафиксировано значительное количество фактов горения сухой травы: общая площадь составила 5,3 тыс. га, причём наибольшее распространение имело возгорание в восточных территориях края — 2,1 тыс. га, западных — 2,0 тыс. га, южных — 1,2 тыс. га и центральных — 0,08 тыс. га.