В Красноярске на IT‑компанию завели уголовное дело из-за невыплаты зарплаты работнику

В Красноярске возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы в IT‑компании.
По информации краевой прокуратуры, осенью 2023 года в Красноярске зарегистрировалась IT-компания по разработке программного обеспечения. Руководил фирмой генеральный директор, он же был и единственным учредителем. Весной 2025 года в фирму официально приняли специалиста по трудовому договору, которому выплачивали зарплату 2 раза в месяц.
Однако в конце лета выплаты прекратились. С августа по октябрь прошлого года работник продолжал трудиться, а деньги на его счёт не поступали. Задолженность росла, и в результате составила 400 тыс. рублей.
«При этом счета компании пустыми не были. По движению денежных средств видно: от контрагентов приходили суммы свыше 2 млн рублей, а более 800 тыс. рублей уходили на переводы и хозяйственные нужды фирмы. Руководитель распорядиться деньгами в пользу сотрудника мог, но не сделал этого. Зарплату не выплачивал, хотя финансовая возможность была, — и сам потом признал наличие долга», — пояснили в прокуратуре.
По итогам прокурорской проверки выяснилось, что зарплата сотруднику не выплачивалась более 2 месяцев при наличии средств. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.
В надзорном ведомстве добавили, что гендиректор компании к этому моменту уже находился под стражей по другому уголовному делу — за неправомерный оборот средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Теперь к этому эпизоду добавилось обвинение в невыплате зарплаты. Расследование нового дела взято на контроль прокуратурой.
