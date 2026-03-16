Московские аэоропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию

Ранее сообщалось, что 15 марта 2001 года семья чеченцев захватила пассажирский самолёт Ту-154 авиакомпании «Внуковские авиалинии», выполнявший чартерный рейс из Стамбула в Москву. Террористы потребовали прекращения боевых действий в Чечне и один миллион долларов. Самолёт был вынужден приземлиться в Саудовской Аравии, где позже произошёл штурм.