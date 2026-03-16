Московские аэоропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию

Аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом 16 марта сообщила Росавиация.
По данным ведомства, в районе московских авиагаваней введены временные ограничения на использование воздушного пространства.
В связи с этим работа аэропортов осуществляется в особом режиме. Все вылеты и прилёты согласовываются с уполномоченными структурами.
В Росавиации уточнили, что ограничения введены для обеспечения безопасности полётов. Дополнительные детали в сообщении ведомства не приводятся.
