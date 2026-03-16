В Башкирии из-за тумана водителей просят переждать непогоду

В Башкирии ухудшилась видимость на дорогах из-за густого тумана. Главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов предупредил, что явление сохранится в ночные и утренние часы. Он отметил, что даже опытные водители рискуют попасть в аварию: в тумане искажается восприятие расстояния и скорости, предметы кажутся дальше, чем на самом деле, а машина едет быстрее, чем кажется.