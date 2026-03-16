Видел окончание СВО: сторонники вспомнили главное пророчество старца Илия

Православный мир поминает схиархимандрита Илия (Ноздрина), духовника патриарха Кирилла, ушедшего год назад в 2025 году на 94-м году жизни. Лично знавший старца заведующий отделом по связям с православной церковью Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов в беседе с aif.ru рассказал о последних месяцах жизни подвижника, раскрыв детали его невероятной прозорливости и главного завета, который он оставил России.
«Сам диктовал координаты»: как старец помогал бойцам СВО.
В последние годы жизни, несмотря на преклонный возраст и немощи, старец Илий продолжал нести свое особое служение. По словам главы Ассоциации православных экспертов Кирилла Фролова, помощь схиархимандрита выходила далеко за пределы духовных наставлений и касалась самых насущных вопросов безопасности страны.
«Во сне ему были видения об СВО, с каких позиций и куда нужно наносить удары, где у противника важные позиции. Он просыпался, сообщал об этом послушникам и они передавали эту информацию нашим военным. Все данные оказывались очень полезными, удары были точными», — поделился Фролов.
Это откровение проливает свет на ту незримую духовную битву, которую вел старец, и его непосредственный вклад в защиту рубежей Отечества. Молитва и удивительное знание обстановки, получаемое свыше, делали его советы бесценными для командования.
Последняя воля: только победа.
Собеседник издания особо подчеркнул, что тема специальной военной операции занимала центральное место в мыслях и молитвах схиархимандрита до самого конца. Он не просто наблюдал за происходящим, но и задавал духовный вектор для миллионов своих духовных чад.
«У старца было очень четкое, понятное мировоззрение и конкретные пророчества. Очень важным является последнее из них. Могу твердо сказать, что с самого начала СВО, в последнее время особенно, он говорил о том, что Россию ждет только победа и никаких других вариантов. И это было у него рефреном», — добавил Фролов.
Более того, старец не просто верил в благополучный исход, но и активно наставлял паству на духовные труды ради этой цели. Фролов отмечает: в последние месяцы своей жизни отец Илий благословлял своих духовных чад особенно молиться о победе России в СВО, призывал бить поклоны и читать специальные молитвы. Он был категорически против любых соглашений, которые могли бы навязать России, и настаивал на молитвах именно о полной победе.
Чудо военных лет: как мальчик спас армию.
Путь Алексея Ноздрина (имя в миру) к монашеству был предопределен задолго до его рождения, но один случай в годы Великой Отечественной войны стал для него знаковым.
Родившись в 1932 году в крестьянской семье в селе Становой Колодезь Орловской области, он в 11 лет столкнулся с ужасами оккупации. В 1943 году, возвращаясь от крестной, маленький Алексей стал свидетелем сцены, изменившей ход войны: пьяный немецкий офицер обронил планшет. Мальчик подобрал его и, повинуясь внутреннему голосу, пошел по рельсам, чтобы не оставить следов. Внутри оказались секретные карты с вражескими укреплениями.
Эти документы попали к маршалу Рокоссовскому. Как вспоминал позже сам старец, на одной из карт крестиком был отмечен деревенский храм. Благодаря разведданным мальчика был отдан экстренный приказ уничтожить вражеские объекты, что сыграло роль в подготовке к битве на Курской дуге. «Господь использовал меня как орудие для защиты Своего святого дома», — объяснял этот промысел схиархимандрит Илий.
Жизнь как служение: от монаха до духовника патриарха.
После войны, отдав долг Родине в армии и получив светское образование, Алексей Ноздрин твердо встал на путь служения Богу. В 50-х годах он поступил в духовную семинарию в Саратове, а после ее закрытия продолжил обучение в Ленинградской духовной академии.
В 1966 году он принял монашеский постриг с именем Илий. Его путь был долог и тернист: служение в небольших приходах, иноческое послушание на Афоне — центре православного монашества. В 1989-м он вернулся в Россию, чтобы стать духовником возрождающейся Оптиной пустыни, где принял великую схиму — высшую степень монашеского отречения.
В 2009 году на Поместном соборе произошло событие, определившее его место в новейшей истории церкви: схиархимандрита Илия назначили духовным отцом вновь избранного патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Прозорливость, обращенная к людям.
Кирилл Фролов, лично знавший старца, свидетельствует: «Я обращался к отцу Илию по личным вопросам много лет назад. И потом произошло так, как он сказал, что доказывает его прозорливость. Духовные дары у него были несомненные, как и знание о том, что произойдет в будущем».
Старца Илию почитали не только за пророчества о судьбах мира, но и за удивительную мудрость в простых житейских вопросах. Его духовные чада вспоминают: даже короткие беседы с ним меняли жизнь. Одна из прихожанок пришла к нему с тяжелым грузом проблем, ожидая долгих наставлений. Но старец дал простой совет: помоги другим. «Я тогда даже обиделась — такой простой совет! Но когда я начала ему следовать, моя жизнь действительно изменилась», — вспоминала она. Известно также, что старец помогал в семейной жизни, указывая девушкам, где и как они встретят суженого.
Прощание со старцем Илией началось 17 марта в Оптиной пустыни. 18 марта, после отпевания, схиархимандрит нашел свое последнее земное пристанище в обители, которую когда-то помогал возрождать.