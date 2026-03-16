Видел окончание СВО: сторонники вспомнили главное пророчество старца Илия

Старца Илию почитали не только за пророчества о судьбах мира, но и за удивительную мудрость в простых житейских вопросах. Его духовные чада вспоминают: даже короткие беседы с ним меняли жизнь. Одна из прихожанок пришла к нему с тяжелым грузом проблем, ожидая долгих наставлений. Но старец дал простой совет: помоги другим. «Я тогда даже обиделась — такой простой совет! Но когда я начала ему следовать, моя жизнь действительно изменилась», — вспоминала она. Известно также, что старец помогал в семейной жизни, указывая девушкам, где и как они встретят суженого.