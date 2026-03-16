СБУ назвала причины задержания сотрудника НАБУ: украинские спецслужбы заявили о «русском следе»

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила задержание сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Имя задержанного при этом не называется. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что мужчину, гражданина Украины, задержали на одном из блокпостов при въезде в Сумы. По нескольким признакам он должен проходить дополнительную проверку.
«Действуя в соответствии с четкими инструкциями и алгоритмами для подобных случаев, сотрудники СБУ инициировали усиленную проверку указанного мужчины», — отмечается в публикации.
Украинские силовики сообщили, что задержанный якобы был выходцем из России. Он не назвал свое место работы, а в качестве подтверждения своей личности продемонстрировал страницу из приложения государственных сервисов «Дия» («Действие»).
Кроме того, в телефоне мужчины, как утверждается, найдены российские мобильные номера.
Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) только начинает развивать коррупционный скандал в Киеве. Все необходимые материалы уже сейчас находятся в распоряжении ведомства, а даты их публикаций обусловлены лишь политической составляющей.
До этого НАБУ заявило о разоблачении организованной преступной группы, состоящей из депутатов Верховной Рады. Отмечается, что новые антикоррупционные обыски прошли сразу после отъезда Зеленского в США. Речь идет о депутатах от партии «Слуга народа» Михаиле Лабе, Юрии Киселе, Игоре Негулевском и Евгении Пивоварове.
В январе этого года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения бывшему замглавы офиса Владимира Зеленского в хищении средств в размере 3,2 млн долларов.
Кроме того, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) продолжает расследование в отношении премьер-министра Юлии Свириденко по подозрению в злоупотреблении служебным положением. В рамках этого дела обвинение позже выдвинули и Андрею Ермаку, который тогда занимал должность главы Офиса главы украинского президента.