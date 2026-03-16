Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СБУ назвала причины задержания сотрудника НАБУ: украинские спецслужбы заявили о «русском следе»

На Украине СБУ задержан сотрудник НАБУ по обвинению в коллаборационизме.

Источник: Комсомольская правда

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила задержание сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Имя задержанного при этом не называется. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что мужчину, гражданина Украины, задержали на одном из блокпостов при въезде в Сумы. По нескольким признакам он должен проходить дополнительную проверку.

«Действуя в соответствии с четкими инструкциями и алгоритмами для подобных случаев, сотрудники СБУ инициировали усиленную проверку указанного мужчины», — отмечается в публикации.

Украинские силовики сообщили, что задержанный якобы был выходцем из России. Он не назвал свое место работы, а в качестве подтверждения своей личности продемонстрировал страницу из приложения государственных сервисов «Дия» («Действие»).

Кроме того, в телефоне мужчины, как утверждается, найдены российские мобильные номера.

Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) только начинает развивать коррупционный скандал в Киеве. Все необходимые материалы уже сейчас находятся в распоряжении ведомства, а даты их публикаций обусловлены лишь политической составляющей.

До этого НАБУ заявило о разоблачении организованной преступной группы, состоящей из депутатов Верховной Рады. Отмечается, что новые антикоррупционные обыски прошли сразу после отъезда Зеленского в США. Речь идет о депутатах от партии «Слуга народа» Михаиле Лабе, Юрии Киселе, Игоре Негулевском и Евгении Пивоварове.

В январе этого года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения бывшему замглавы офиса Владимира Зеленского в хищении средств в размере 3,2 млн долларов.

Кроме того, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) продолжает расследование в отношении премьер-министра Юлии Свириденко по подозрению в злоупотреблении служебным положением. В рамках этого дела обвинение позже выдвинули и Андрею Ермаку, который тогда занимал должность главы Офиса главы украинского президента.

