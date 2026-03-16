В Слюдянке собрали 570 миллионов рублей на реставрацию водонапорной башни

В Слюдянке для реставрации водонапорной башни, которая является памятником культурного наследия, собрали 570 миллионов рублей. Как сообщил мэр города Андрей Должиков, деньги уйдут на проведение обмерных и обследовательских работ.
— Для меня это не просто цифры сбора. Это показатель того, что в Слюдянке живут люди с большим сердцем. Я всегда стараюсь поддерживать такие инициативы, потому что именно они сохраняют душу города, — подчеркнул глава Слюдянки.
В рамках первого этапа работ будут выполнены детальные обмеры, специалисты оценят техническое состояние конструкций и начнут разработку проекта реставрации. Известно, что в башне планируют разместить историческую экспозицию и арт-галерею. Здание построено из красного кирпича и гранита ссыльными поляками для железнодорожной станции. Башня состоит из двух цилиндрических объемов высотой 19 и 11 метров.
