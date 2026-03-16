Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян предупредили о ранней активности клещей в начале марта

Клещи могут просыпаться уже при температуре от +2 до +5 градусов. Об этом «Ленте.ру» рассказал заведующий кафедрой общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, профессор Михаил Гордеев.

По его словам, поэтому в средней полосе России клещей можно встретить уже в начале марта.

Эксперт пояснил, что полностью активными клещи становятся, когда воздух прогревается до +10−15 градусов. В Москве первые случаи укусов обычно фиксируют в апреле.

Основной пик активности клещей приходится на весну, когда люди начинают работать на дачах и садовых участках. По словам специалиста, дачники и садоводы в это время находятся в группе риска.

Гордеев напомнил, что клещи переносят опасные заболевания. Одно из самых серьёзных — клещевой энцефалит, который поражает центральную нервную систему и может привести к инвалидности или смерти. Лучшей защитой от него эксперт назвал вакцинацию.

Ещё одно распространённое заболевание — боррелиоз. По словам биолога, заразиться им можно в любой период активности клещей.

Клещи чаще всего встречаются во влажных и тенистых местах. Однако подцепить их можно почти где угодно: в лесу, в высокой траве, на поле, на даче и даже на пустырях в городе.

Чтобы защититься, специалист советует использовать репелленты — спреи или карандаши против клещей. Ими нужно обрабатывать обувь и нижнюю часть одежды.

Также эксперт напомнил, что после прогулок необходимо обрабатывать домашних животных специальными средствами против клещей.

