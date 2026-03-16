Голосование на референдуме по конституции Казахстана завершилось

АСТАНА, 16 марта. /ТАСС/. Последний участок для голосования на референдуме по новой конституции Казахстана закрылся в Сан-Франциско (штат Калифорния) в 8:00 по времени Астаны (6:00 мск) 16 марта, следует из данных МИД республики.