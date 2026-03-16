Голосование на референдуме по конституции Казахстана завершилось

АСТАНА, 16 марта. /ТАСС/. Последний участок для голосования на референдуме по новой конституции Казахстана закрылся в Сан-Франциско (штат Калифорния) в 8:00 по времени Астаны (6:00 мск) 16 марта, следует из данных МИД республики.
Таким образом на всех участках теперь ведется подсчет голосов.
Референдум прошел 15 марта. Основная часть участков в республике работала с 7:00 (5:00 мск) до 20:00 (18:00 мск). Явка после закрытия участков на территории Казахстана, по предварительным данным, составила 73,24%.