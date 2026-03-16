Официально: Елена Рыбакина впервые стала второй ракеткой мира

В Индиан-Уэллсе завершились крупные соревнования WTA-1000. В одиночной сетке до финала дошла Елена Рыбакина, что позволило ей подняться с третьей на вторую позицию в рейтинге и обновить персональный рекорд. Выше казахстанки в рейтинге только белоруска Арина Соболенко, выигравшая титул в Индиан-Уэллсе. Тройку сильнейших замыкает полька Ига Швентек.