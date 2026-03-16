В Москве ожидается новый температурный рекорд

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Температурный рекорд суток вновь может быть побит в течение дня в Москве. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.
Сейчас действующий рекорд суток принадлежит 16 марта 2015 года, когда воздух в столице прогрелся до плюс 10,3 градуса. «Ожидается, что температура воздуха в Москве сегодня днем поднимется до 10−12 градусов выше нуля, по области — от 8 до 13 градусов тепла», — сказал собеседник агентства, не исключив, что погода поставит новый рекорд.
В Гидрометцентре РФ заметили, что минувшая неделя была богата на температурные рекорды в столице. Так, накануне на главной столичной метеостанции, расположенной на ВДНХ, столбики термометров поднялись до плюс 9,9 градуса, побив тем самым на 0,1 градуса прежний рекорд, принадлежавший 15 марта с 2015 года. Кроме того, два абсолютных суточных рекорда пополнили метеорологическую летопись Москвы 12 и 13 марта.
Синоптики поясняли ТАСС, что очень теплую погоду в столичном регионе определяет гребень мощного антициклона. Однако во вторник, 17 марта, Москва и область окажется уже на периферии антициклона. При этом из-за южного циклона и его атмосферного фронта «набегут облака, но погода сохранится без осадков и фон температуры днем снизится на 1−2 градуса», отмечали в Гидрометцентре РФ.