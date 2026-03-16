В Москве ожидается новый температурный рекорд

В Гидрометцентре РФ заметили, что минувшая неделя была богата на температурные рекорды в столице. Так, накануне на главной столичной метеостанции, расположенной на ВДНХ, столбики термометров поднялись до плюс 9,9 градуса, побив тем самым на 0,1 градуса прежний рекорд, принадлежавший 15 марта с 2015 года. Кроме того, два абсолютных суточных рекорда пополнили метеорологическую летопись Москвы 12 и 13 марта.