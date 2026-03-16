Экипаж поврежденного взрывом судна Mayuree Naree вернулся в Таиланд

БАНГКОК, 16 марта. /ТАСС/. Таиланд эвакуировал 20 моряков с судна Mayuree Naree, которое было повреждено взрывом в Ормузском проливе. Об этом сообщил таиландский МИД.
Сотрудники внешнеполитического ведомства и министерства труда королевства «приветствовали 20 членов таиландского экипажа судна Mayuree Naree, которые сегодня вернулись в Таиланд в аэропорт Суваннапхум». «Министерство иностранных дел выражает искреннюю признательность властям Омана и Объединенных Арабских Эмиратов за помощь в организации данной миссии», — говорится в сообщении.
Морской департамент Таиланда ранее информировал, что получил сообщение о взрыве в кормовой части Mayuree Naree во время прохождения судна 11 марта через Ормузский пролив. На борту находились 23 члена экипажа, из которых 20 были доставлены в порт оманского города Хасаб. Три человека пропали без вести, их поиски продолжаются.