Экипаж поврежденного взрывом судна Mayuree Naree вернулся в Таиланд

Моряки приземлились в аэропорту Суваннапхум, сообщили в МИД королевства.

БАНГКОК, 16 марта. /ТАСС/. Таиланд эвакуировал 20 моряков с судна Mayuree Naree, которое было повреждено взрывом в Ормузском проливе. Об этом сообщил таиландский МИД.

Сотрудники внешнеполитического ведомства и министерства труда королевства «приветствовали 20 членов таиландского экипажа судна Mayuree Naree, которые сегодня вернулись в Таиланд в аэропорт Суваннапхум». «Министерство иностранных дел выражает искреннюю признательность властям Омана и Объединенных Арабских Эмиратов за помощь в организации данной миссии», — говорится в сообщении.

Морской департамент Таиланда ранее информировал, что получил сообщение о взрыве в кормовой части Mayuree Naree во время прохождения судна 11 марта через Ормузский пролив. На борту находились 23 члена экипажа, из которых 20 были доставлены в порт оманского города Хасаб. Три человека пропали без вести, их поиски продолжаются.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
