III Всероссийский театральный фестиваль имени Валентина Распутина открылся в Иркутске

В день открытия фестиваля на Четвертой сцене Новый молодежный театр из Нижнего Тагила сыграл драму «Живи и помни». На Камерной площадке показан спектакль «Рудольфио» пермского коллектива «Большая стирка». Также в этот день состоялись гастроли двух коллективов — участников фестивальной программы. В поселке Усть-Уда актриса Яна Лихотина (Вологда) представила монодраму «Поэт» по прозе, стихам, эссе и воспоминаниям Варлама Шаламова. В Зиме состоялся авторский проект актера Андрея Винокурова — спектакль «Что передать вороне?» по рассказу Валентина Распутина. Также в первый день фестиваля прошел круглый стол «Русский язык — ключевая и фундаментальная ценность России» и была открыта выставка «Русь Сибирская, сторона Байкальская» в Голубом зале Иркутского драматического театра. В экспозиции представлены уникальные материалы, фотографии, записи рассказов русских старожилов, собранные в этнографических экспедициях. Выставка продлится до конца марта, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.