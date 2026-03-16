III Всероссийский театральный фестиваль имени Валентина Распутина открылся в Иркутске

Утром участники возложили цветы на могилу автора в некрополе Знаменского монастыря, Митрополит Ангарский и Иркутский Максимилиан совершил заупокойную литию. Открыл фестиваль спектакль «Последний срок» Московского художественного академического театра имени Горького.
«Идея создания фестиваля родилась из живой потребности культурного сообщества, земляков нашего знаменитого писателя продлить жизнь богатейшего и глубиннейшего мира его произведений. Это поистине уникальное культурное мероприятие, которое объединило профессионалов высочайшего уровня и таланта из разных городов нашей страны. Иркутская область как родина Валентина Григорьевича должна стать регионом, который будет поддерживать создание театральных постановок по произведениям Распутина, обеспечивая актуальность его творческого наследия», — отметил заместитель Председателя Правительства Иркутской области Андрей Южаков.
Участие в фестивале принимают десять театров и три авторских коллектива из Москвы, Перми, Минусинска, Барнаула, Абакана, Нижнего Тагила, Черемхово, Вологды, Иркутска. С 15 по 20 марта они представят зрителям 15 постановок по произведениям Валентина Распутина и других писателей-деревенщиков. Всего же для участия в фестивале поступило 73 заявки от театров из разных регионов России и зарубежья.
В день открытия фестиваля на Четвертой сцене Новый молодежный театр из Нижнего Тагила сыграл драму «Живи и помни». На Камерной площадке показан спектакль «Рудольфио» пермского коллектива «Большая стирка». Также в этот день состоялись гастроли двух коллективов — участников фестивальной программы. В поселке Усть-Уда актриса Яна Лихотина (Вологда) представила монодраму «Поэт» по прозе, стихам, эссе и воспоминаниям Варлама Шаламова. В Зиме состоялся авторский проект актера Андрея Винокурова — спектакль «Что передать вороне?» по рассказу Валентина Распутина. Также в первый день фестиваля прошел круглый стол «Русский язык — ключевая и фундаментальная ценность России» и была открыта выставка «Русь Сибирская, сторона Байкальская» в Голубом зале Иркутского драматического театра. В экспозиции представлены уникальные материалы, фотографии, записи рассказов русских старожилов, собранные в этнографических экспедициях. Выставка продлится до конца марта, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.
В рамках дополнительной программы фестиваля на территории архитектурно-этнографического музея «Тальцы» состоятся встречи с иркутскими литераторами. 17 марта книгу «Рядом с Распутиным» презентует поэт, член Союза писателей России Василий Козлов. Далее желающие смогут послушать лекцию литературоведа, кандидата филологических наук, кандидата культурологии, члена Союза писателей России Валентины Ивановой по теме «Мифопоэтика Валентина Распутина: код доступа». 18 марта в музее состоится «Лаборатория драматурга», где автор пьес, прозаик, литературный редактор, член союза писателей России Анна Иоффе поделится нюансами создания произведений для сцены. Продолжит творческие встречи публицист, журналист, историк, доктор исторических наук, член Союза российских писателей, член Союза журналистов России Станислав Гольдфарб. Он прочтет лекцию «Валентин Распутин и иркутское общество» и презентует книгу «Последний срок».
19 марта в Музее Иркутского драмтеатра состоится лекция «Традиции актерского братства и их роль в возникновении профессиональных театров». В роли лектора — театральный критик, историк театра, старший преподаватель кафедры истории зарубежного театра Российского института театрального искусства — ГИТИС Анастасия Иванова. 20 марта театральный критик, историк театра, кандидат искусствоведения, переводчик Екатерина Рябова расскажет о постановках русской классики на мировой сцене. Круглый стол, лекции, встречи будут бесплатными, посетить их сможет любой желающий.
Состоятся и неформальные встречи на тематических посиделках. Каждая будет посвящена одному из писателей «распутинского круга». Запланированы вечера Валентина Распутина, Василия Шукшина и Виктора Астафьева. Их содержанием станут воспоминания из жизни авторов, цитаты из произведений и любимые ими песни.
