Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист рассказала о правилах прохождения техосмотра в 2026 году

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Владельцы легковушек в 2026 году могут не проходить обязательный ежегодный техосмотр, однако владельцы коммерческих машин и авто с изменениями в конструкции обязаны его пройти, рассказала РИА Новости юрист Анна Марчукова.

«Обязательный техосмотр в этом году требуется далеко не всем. Основная нагрузка приходится на владельцев коммерческого транспорта и машин с изменениями в конструкции. А для обычных легковых авто категории “B” процедура остается добровольной, за исключением постановки на учет», — рассказала собеседница агентства.

Так, по ее словам, легковушки «моложе» четырех лет освобождены от обязательного техосмотра, а после — должны проходить его только при смене собственника или изменении конструкции. Однако спецтехника (эвакуаторы и сельхостехника) и грузовики «старше» 10 лет должны проходить такую процедуру ежегодно, так же как и машины со спецсигналами, к примеру, скорая помощь. А машины для транспортировки опасных грузов — каждые полгода.

«За отсутствие диагностической карты для водителей коммерческого транспорта предусмотрен штраф в две тысячи рублей. Более того, он может начисляться ежедневно до устранения нарушения», — предупредила Марчукова.

Сама процедура техосмотра, сообщила юрист, должна проходить под строгим контролем: оператор фотографирует машину до и после ТО, а данные вносятся в единую информсистему техосмотра (ЕАИСТО).

«Кроме того, в России усиливается борьба с мошенничеством — подготовлен проект правительства, по которому с 1 сентября МВД РФ сможет напрямую приостанавливать доступ операторов к ЕАИСТО за два подтверждённых случая выдачи фиктивных диагностических карт в течение года. Раньше для этого требовалось решение страховщиков», — отметила Марчукова.

Она подчеркнула, что операторы смогут оспорить блокировку доступа к этой системе, подав в течение 20 дней жалобу в МВД.