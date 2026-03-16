В 4,5 тысячи рублей обошлась попытка омича найти «любовь» в интернете

Овладевшая молодым жителем Омска весенняя страсть сыграла с ним злую финансовую шутку. Мужчина попытался найти в интернете «любовь» за деньги, и с этой целью нашел на одном из полулегальных сайтов заманчивое на его взгляд предложение. Обольстительный голос его собеседницы назвал определенные условия предстоящего свидания — обязательная предоплата на указанный счет. Оми перечислил деньги в размере 4,5 тысяч рублей, но обещанной встречи с прекрасной незнакомкой так и не дождался. Спустя время телефон его собеседницы оказался выключенным и утром следующего дня потерпевший отправился в полицию писать заявление. Правоохранители направили необходимые запросы в банковские организации, операторам сотовой связи.